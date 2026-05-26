Oroscopo giugno 2026 | Giove cambia segno Leone e Chirone torna in Toro dopo 49 anni

A giugno 2026, Giove entra nel segno del Leone, dopo aver lasciato il Cancro, mentre Chirone torna nel Toro, dove non si trovava da 49 anni. Questi movimenti planetari segnano eventi che coinvolgono rispettivamente l’espansione e la crescita personale, e il ritorno di Chirone in un segno legato alla stabilità e ai valori. Entrambi i transiti rappresentano un cambiamento importante nel cielo, con effetti che interessano vari aspetti della vita.

Giugno 2026 è un mese di porte che si aprono. Due pianeti rientrano in segni che non visitavano da decenni: il 19 Chirone entra in Toro — non accadeva dal 1977 — e inaugura un ciclo di otto anni sul corpo, sul valore di sé, sulla sicurezza materiale; il 30 Giove lascia il Cancro per il Leone, dove resterà fino al luglio 2027, diciotto mesi di stagione creativa. Tra queste due soglie il cielo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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