Il 26 maggio, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia ai nati sotto il segno del Capricorno di non esagerare con le richieste o le pressioni. Per gli altri segni, si prevedono giornate di attenzione e possibili tensioni, senza indicazioni di eventi specifici. Le previsioni si basano sull’interpretazione dei transiti planetari e non citano fatti concreti o avvenimenti verificabili. Nessuna indicazione di sviluppi legali, economici o personali specifici è fornita nel testo.

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox del 26 maggio, i Gemelli devono sfruttare la giornata per esprimere i propri sentimenti e mostrare carattere. I nativi del Capricorno affrontano un martedì lavorativo intenso e devono agire con prudenza, specialmente in amore. I nati sotto il segno dell’Acquario, infine, sono invitati a unire genialità e concretezza per evitare illusioni. Ariete – Cerca di scivolare sopra le tensioni senza però isolarti dal mondo. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, oggi la Luna in opposizione rischia di metterti i bastoni tra le ruote: respira a fondo e non perdere la calma. Toro – L'armonia è in netta crescita e questa ritrovata serenità ti offre l'occasione perfetta per pianificare il futuro insieme a chi ami. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox del 26 maggio: Capricorno, non tirare troppo la corda

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Oroscopo di Paolo Fox Capricorno 08/04/2026

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