Oroscopo della fortuna di giugno 2026 | il mese in cui le occasioni traslocano dal Cancro al Leone

Da feedpress.me 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'oroscopo di giugno 2026 indica che le opportunità si spostano dal segno del Cancro al Leone. Durante il mese, si registra un movimento continuo di occasioni e possibilità. La fortuna sembra cambiare sede e si distribuisce tra i vari segni, senza stabilizzarsi. Nel periodo, le influenze astrali suggeriscono un’attenzione particolare alle variazioni e ai momenti di transizione. È un mese caratterizzato da un continuo mutamento delle circostanze favorevoli.

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L'oroscopo della fortuna di giugno 2026 racconta un mese che non sta mai fermo: la fortuna, in queste settimane, trasloca. Mentre in Italia le scuole chiudono, cominciano gli scatoloni e le valigie e le case al mare riaprono le persiane dopo l'inverno, anche il cielo fa il suo trasloco — sposta le occasioni dal raccoglimento caldo del Cancro allo slancio luminoso del Leone, e le consegna, in tempi diversi, a tutti e dodici i segni. Firma: Artemide – Aggiornato il 26 maggio 2026 Il bello di giugno è proprio il movimento. Nei primi nove giorni Venere e Giove si avvicinano fino a incontrarsi in Cancro: la congiunzione del 9 giugno è il momento più caldo del mese, una di quelle rare giornate in cui le due stelle più generose dello zodiaco abitano lo stesso angolo di cielo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

oroscopo della fortuna di giugno 2026 il mese in cui le occasioni traslocano dal cancro al leone
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