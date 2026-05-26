Oroscopo della fortuna di giugno 2026 | il mese in cui le occasioni traslocano dal Cancro al Leone

L'oroscopo di giugno 2026 indica che le opportunità si spostano dal segno del Cancro al Leone. Durante il mese, si registra un movimento continuo di occasioni e possibilità. La fortuna sembra cambiare sede e si distribuisce tra i vari segni, senza stabilizzarsi. Nel periodo, le influenze astrali suggeriscono un’attenzione particolare alle variazioni e ai momenti di transizione. È un mese caratterizzato da un continuo mutamento delle circostanze favorevoli.

L'oroscopo della fortuna di giugno 2026 racconta un mese che non sta mai fermo: la fortuna, in queste settimane, trasloca. Mentre in Italia le scuole chiudono, cominciano gli scatoloni e le valigie e le case al mare riaprono le persiane dopo l'inverno, anche il cielo fa il suo trasloco — sposta le occasioni dal raccoglimento caldo del Cancro allo slancio luminoso del Leone, e le consegna, in tempi diversi, a tutti e dodici i segni. Firma: Artemide – Aggiornato il 26 maggio 2026 Il bello di giugno è proprio il movimento. Nei primi nove giorni Venere e Giove si avvicinano fino a incontrarsi in Cancro: la congiunzione del 9 giugno è il momento più caldo del mese, una di quelle rare giornate in cui le due stelle più generose dello zodiaco abitano lo stesso angolo di cielo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO GEMELLI GIUGNO 2026 PAOLO FOX: Il Sole Splende, ma Occhio alle Spese!

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