Oriana Marzoli e Facundo | amore al capolinea la conferma

Da 361magazine.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oriana Marzoli e Facundo González hanno interrotto la loro relazione. La coppia non segue più sui social e non appare più insieme. La rottura è confermata da fonti vicine alla coppia. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata. La fine del rapporto è avvenuta dopo mesi di silenzio e senza annunci pubblici. La coppia non ha più interazioni sui profili social da settimane.

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La storia tra Oriana Marzoli e Facundo González sembra davvero arrivata al capolinea. Nel grande teatro dei social, dove ogni amore nasce sotto una story e muore sotto un unfollow, anche le coppie più amate sembrano avere una data di scadenza emotiva. E oggi al centro del ciclone gossip ci sono loro: Oriana Marzoli e Facundo González. Due caratteri forti, due volti televisivi amatissimi, due mondi esplosivi che — almeno fino a poco tempo fa — sembravano perfettamente compatibili. Adesso però qualcosa è cambiato. E il silenzio, spesso, parla molto più delle dichiarazioni ufficiali. Leggi anche  Roland Garros, debutto contro Tabur per Sinner Niente più video complici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Argomenti più discussi: Oriana Marzoli e Facundo Gonzalez si sono lasciati: il comunicato; Trigno e Chiara Bacci beccati mentre litigano: la news.

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