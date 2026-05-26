Una perdita di vapori chimici da un serbatoio difettoso ha causato l’evacuazione di circa 50 persone in una zona di Orange County. Le autorità hanno escluso un’esplosione, ma il rischio di esposizione alle sostanze rimane. Le squadre di emergenza sono intervenute sul posto per contenere la fuoriuscita e monitorare le condizioni ambientali. La fuga è stata segnalata nelle prime ore della giornata e si sta lavorando per risolvere la situazione.

Una perdita di vapori chimici proveniente da un serbatoio difettoso a Orange County ha richiesto l’evacuazione di quasi 50.000 residenti. Il danno è stato significativo e avrebbe potuto avere delle conseguenze ben peggiori. I vigili del fuoco sono stati allertati giovedì per una perdita proveniente dalla GKN Aerospace di Garden Grove. La sostanza chimica rilasciata è una resina tossica e altamente infiammabile. Il rischio, quindi, è che potesse causare un’esplosione notevole. Inoltre, le autorità della contea hanno riferito che circa 7.000 galloni (26.4979 litri) di sostanze chimiche si sarebbero riversate. Serbatoio difettoso a Orange County, esplosione esclusa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Orange County, segnalata fuga di sostanze chimiche: esplosione esclusa, ma il pericolo persiste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCAT Pack Challenger Takes Trooper Mathews On Insane Chase | Passenger Jumps Out At High Speed!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Orange County: 40mila evacuati per la fuga di gas tossici in un silos

Fuga di sostanze chimiche da un’azienda: morte atroce. Feriti graviUn incidente si è verificato in un’azienda europea, dove sostanze chimiche sono sfuggite dai contenitori di stoccaggio, causando la morte di una...

Si parla di: California, fuga di sostanza tossica: oltre 40mila persone evacuate; Orange County | 40mila evacuati per la fuga di gas tossici in un silos.