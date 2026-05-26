A Olbia è arrivato un grande yacht di lusso con 100 passeggeri a bordo. La nave offre servizi di golf e relax sul mare durante un viaggio di dieci giorni. Si attende un impatto sull’economia locale legato all’afflusso di turisti di fascia alta. La presenza di questa nave boutique nel porto rappresenta un nuovo modello di crociera di lusso per la zona. La gestione del porto si prepara a ricevere altre imbarcazioni di questo tipo.

? Punti chiave Quanto costa un viaggio di dieci giorni tra golf e mare?. Come cambierà l'economia del porto di Olbia con queste navi boutique?. Quali tappe esclusive compongono l'itinerario tra Costa Azzurra e Sardegna?. Perché il turismo d'élite sta cambiando i flussi nel porto olbiese?.? In Breve Tour di 10 giorni con partenza da Nizza il 17 maggio scorso.. Costo dell'esperienza boutique di circa 10mila dollari per ogni singolo passeggero.. Itinerario include tappe a Saint-Tropez, Monte Carlo, Cinque Terre e Bonifacio.. Presidente AdSP Domenico Bagalà punta sul segmento crocieristico di lusso per Olbia.. Il veliero da crociera più grande al mondo, lungo 138 metri con tre alberi a vele quadre, è attraccato oggi al porto dell’Isola Bianca a Olbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, sbarca il gigante del mare: lusso e golf per 100 passeggeri

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