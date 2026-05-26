La classe 2C dell’Istituto Magiotti di Montevarchi ha ottenuto il secondo posto nel contest “InformAzione 2 – Giovani reporter antimafia”. Il concorso, promosso dall’Associazione Conkarma, ha coinvolto studenti di diverse scuole. La premiazione si è svolta il 26 maggio 2026. La classe ha presentato un elaborato sul tema della lotta alla criminalità organizzata. La partecipazione ha coinvolto studenti di varie regioni italiane.

Arezzo, 26 maggio 2026 – La classe 2C dell’Istituto Comprensivo Magiotti di Montevarchi si è classificata al secondo posto nel contest “InformAzione 2 – Giovani reporter antimafia”, promosso dall’Associazione Conkarma A.P.S. in collaborazione con Libera e con gli enti partner del progetto. Il concorso, realizzato con il contributo della Regione Toscana, ha coinvolto numerosi istituti scolastici del Valdarno e si inserisce in un percorso educativo finalizzato alla diffusione della cultura della legalità, al contrasto alle mafie, alla promozione della cittadinanza attiva e alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L’iniziativa ha inoltre approfondito il legame tra il territorio del Valdarno e la Piana di Gioia Tauro, stimolando una riflessione sulle realtà locali e sul ruolo dell’impegno civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, la 2C della Magiotti conquista il secondo posto al contest antimafia “InformAzione 2”

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