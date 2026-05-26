Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno AGGIORNATO con Brindisi L’Aquila Venezia

Notizia in breve

Gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 saranno pubblicati il 12 giugno dagli Uffici Scolastici. Sono stati aggiornati i dati relativi alle disponibilità di posti per provincia, includendo le informazioni su Brindisi, L’Aquila e Venezia. La pubblicazione fornirà i dettagli sui posti assegnati e disponibili in ciascuna provincia per il personale ATA.