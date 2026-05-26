Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno AGGIORNATO con Ancona Pesaro Urbino Foggia Arezzo Campobasso

Gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 saranno pubblicati il 12 giugno dagli Uffici Scolastici. Sono stati aggiornati i dati relativi alle province di Ancona, Pesaro Urbino, Foggia, Arezzo e Campobasso. I posti disponibili per ciascuna provincia sono stati resi noti in vista della pubblicazione ufficiale. La comunicazione riguarda le assegnazioni e le disponibilità di posti per il personale ATA.

Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate La tutela della privacy, responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti. Tra cui: Bozza... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026, tutte le risposte sulla presentazione dellistanza

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