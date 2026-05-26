Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Da perugiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le previsioni meteo per mercoledì 27 e giovedì 28 maggio sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 maggio. I dati indicano le condizioni atmosferiche attese nei due giorni, senza ulteriori dettagli specifici sui fenomeni previsti.

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Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un robusto anticiclone (1034 hPa) staziona. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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