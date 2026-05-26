Mete low-cost per un weekend in Europa un'indagine britannica svela le città più economiche e quelle più costose

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’indagine britannica ha analizzato i costi di un weekend per due persone in oltre 50 città europee, evidenziando quali risultano più economiche e quali più costose. I dati considerano spese di alloggio, cibo, bevande e attrazioni, offrendo un quadro dei prezzi praticati nelle diverse destinazioni. La ricerca si basa su costi medi e non tiene conto di offerte o promozioni specifiche. I risultati mostrano variazioni significative tra le città, con alcune note per i costi contenuti e altre per i prezzi più elevati.

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Un’indagine di Post Office Travel Money confronta i costi reali di un weekend per due in oltre 50 città europee. A guidare la classifica delle mete più economiche ci sono Sarajevo, Bucarest e Tirana, mentre Oslo, Copenaghen ed Edimburgo risultano le più costose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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