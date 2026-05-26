Un uomo e l’intelligenza artificiale sono due realtà diverse. L’AI può replicare alcuni aspetti della vita umana, ma non può sostituirla completamente. Questa distinzione è al centro di un dibattito tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, che si confrontano sui limiti e le possibilità delle nuove tecnologie. Un esperto di Santa Clara ha spiegato come le differenze culturali influenzano le posizioni di entrambe le aree.

Dignità umana contro logica del profitto, bene comune contro corsa agli armamenti. Con “Magnifica Humanitas” il Vaticano entra nel dibattito sull’IA con una voce che nessun governo e nessuna azienda tecnologica può ignorare. Intervista a Brian Patrick Green, direttore del programma di etica della tecnologia al Markkula Center for Applied Ethics della Santa Clara University, dove insegna etica dell’IA e etica dello spazio alla Graduate School of Engineering L’intelligenza artificiale può imitare il miracolo della vita umana, ma non sostituirlo: è attorno a questa convinzione che Papa Leone XIV ha costruito l’enciclica “Magnifica Humanitas”. A leggerla e commentarla per Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’uomo e l’AI? Magnifici ma diversi. Il dilemma tra Ue e Usa spiegato da Green (Santa Clara)

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