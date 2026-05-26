L' oroscopo di mercoledì 27 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre
Un tribunale ha condannato un uomo a due anni di reclusione per aver danneggiato un monumento pubblico. La sentenza è stata emessa dopo che le forze dell’ordine hanno raccolto prove di un atto vandalico avvenuto nei pressi di un sito storico. L’imputato è stato riconosciuto colpevole di aver infranto le norme contro il danneggiamento di beni pubblici. La decisione è definitiva e non sono state presentate richieste di appello.
Cari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. Che le stelle vi guidino tra Lungarni, piazze e sogni all'ombra della Torre!ArieteOggi, caro Ariete pisano, l’energia ti porterà a conquistare nuovi traguardi. Un incontro in centro storico potrebbe aprire. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
OROSCOPO MERCOLEDI 20 MAGGIO 2026 | IL SEGNO FORTUNATO
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Ci vediamo stasera! Domani La Torre resterà chiusa per le pulizie facebook
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