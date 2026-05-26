Il 5 giugno, l’Associazione Longaretti parteciperà alla Notte degli Archivi con una mostra illustrata a tre voci. La mostra offrirà uno sguardo sui percorsi creativi dell’artista, con dettagli e materiali raccolti dietro le quinte. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla valorizzazione delle testimonianze e delle opere dell’artista, coinvolgendo più voci nella presentazione. L’iniziativa mira a condividere aspetti meno noti del suo lavoro e della sua vita artistica.

IL PROGETTO. Il 5 giugno l’Associazione Longaretti aderisce alla Notte degli Archivi con una mostra illustrata a tre voci. Anche nel 2026 l’Associazione Longaretti partecipa ad Archivissima, il festival e la notte degli Archivi. È una iniziativa a carattere nazionale alla quale aderiscono più di 500 archivi con caratteristiche assai diverse, ma tutti legati dalla consapevolezza che gli archivi non sono luoghi polverosi ma depositi di memoria capaci di creare stimoli vivaci e interessanti. Negli spazi suggestivi dell’ex studio dell’artista una mostra documenterà tale processo con lavori di Trento Longaretti, opere della sua collezione e sperimentazioni di giovani artiste «Il titolo dell’edizione 2026, “Quello che non c’è”, - spiegano dall’associazione - ci ha suggerito di svelare ciò che finora è stato nascosto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Longaretti vive», i percorsi creativi visti dietro le quinte

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