Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 26 maggio

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 26 maggio 2026, le previsioni dell'astrologo più seguito in Italia riguardano tutti i segni dello zodiaco.

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 26 maggio 2026.   Ariete   Tanto dovete quest'anno a Marte, il vostro pianeta, che da gennaio vi nutre di grinta, entusiasmo e voglia di realizzare qualcosa di nuovo, importante. Ce la farete anche in amore, ma oggi contrastati dalla Luna, dovete frenare la vostra benedetta impazienza, che è spesso causa di scontri con gli altri. Attenti ai superiori, siete controllati ed esaminati anche dalle autorità (Giove). Attrazioni, colpi di fulmine con persone molto diverse da quelle conosciute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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