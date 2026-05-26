Questa estate, la Juventus ha acquistato a parametro zero un centravanti, offrendo uno stipendio elevato. La scelta è stata fatta con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo per la stagione 202526. Tuttavia, il giocatore non ha ancora mostrato le prestazioni attese, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori delusi. La squadra si trova ora a dover valutare le prossime mosse in attacco, mentre il centravanti cerca di adattarsi al nuovo contesto.

Questa estate la Juventus era andata sul sicuro. Aveva aperto il portafoglio e dato lo stipendio necessario per comprare, a parametro zero, un centravanti affidabile. Anzi, più che affidabile: uno dei migliori finalizzatori nel calcio europeo degli ultimi anni. A venticinque anni, nel pieno della maturità. Abbastanza giovane per restare un buon investimento, ma abbastanza esperto per avere sufficienti garanzie che non avrebbe deluso in Serie A. Su Jonathan David le garanzie erano quelle più solide che un attaccante può offrire: i gol. Con più di 180 gol segnati in carriera, David era il secondo giocatore AL MONDO ad averne segnati di più tra quelli nati nel terzo millennio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La delusione della Serie A 2025/26: Jonathan David

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