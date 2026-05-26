L’Italia è stata esclusa dai Mondiali per la terza volta consecutiva. La selezione nazionale non ha superato le qualificazioni, mentre il torneo con 48 squadre si svolgerà con un formato più ampio e complesso. La mancata qualificazione si aggiunge a un trend di difficoltà tra accademie di calcio e club di Serie A. La fase di qualificazione si è conclusa senza la squadra italiana, che non ha ottenuto il pass per la fase finale.

L’Italia salta per la terza volta consecutiva un Mondiale di calcio, mentre il nuovo formato da 48 squadre promette un torneo più lungo e ricco di drammi sportivi. Questo fallimento sistemico, che colpisce una nazione capace di vincere quattro trofei mondiali, evidenzia un collasso strutturale del calcio nazionale iniziato circa quindici anni fa. Il declino delle accademie e il vuoto di talento nelle rose della Serie A. Le accademie italiane, un tempo considerate tra le più sofisticate al mondo per capacità di formare calciatori tatticamente disciplinati e tecnicamente solidi, hanno subito un’erosione costante. Il percorso che permetteva ai giovani talenti di approdare rapidamente alle prime squadre è oggi congestionato da un flusso incessante di giocatori stranieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia fuori dai Mondiali: il declino tra accademie e Serie A

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