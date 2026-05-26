IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta
Alle amministrative, i giornali progressisti hanno pubblicato articoli e commenti analizzando i risultati elettorali. Sono stati evidenziati dati di voto e tendenze, senza commenti politici o giudizi di valore. La copertura si è concentrata sulle reazioni e sui possibili sviluppi, utilizzando un linguaggio neutro e obiettivo. Non sono stati segnalati interventi di singoli o istituzioni, né analisi di cause o conseguenze.
Manuale dem di sopravvivenza dopo la tranvata. Come reagiscono i giornali progressisti (quindi quasi tutti) alla tranvata delle amministrative? Il kit di sopravvivenza prevede alcuni attrezzi di emergenza. Primo: attenuare-smorzare-negare, della serie “saremo pronti alle politiche”, come ha balbettato ieri sera Elly Schlein. E oggi il verbo della segretaria è riferito da Francesco Boccia sul Corsera e da Chiara Braga su Rep. Più curiosa la Stampa che parla di “mancato exploit”. Ma quale mancato exploit, compagni? È stata una Caporetto. Secondo schema: buttarla sulla legge elettorale, evocando minacciosi blitz meloniani prossimi venturi. È lo schema di Marcello Sorgi sulla Stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il modo per fare una piccola sorpresa con la carta igienica!
Temi più discussi: IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta; Sostituzione carte di identità cartacee con quelle elettroniche, sabato 23 maggio apertura straordinaria a via Garbini; Sabato 23 maggio apertura straordinaria (con prenotazione obbligatoria) dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio della Carta di Identità Elettronica; Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea perderà validità, proseguono le aperture straordinarie del Comune per il rilascio della carta elettronica.
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Il tempo ore 9 - Noi e gli altri su carta martedì 19 maggio 2026Ahi ahi, imbarazzo per la sinistra accogliente. Non bastava la mail del futuro terrorista contro i bastardi cristiani. Ora viene fuori che al disoccupato Salim sono stati sequestrati 5 telefoni, 4 ... msn.com