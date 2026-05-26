il sogno dei baby bianconeri finisce a firenze due rigori dubbi regalano la finale al parma

Notizia in breve

A Firenze, il Cesena perde 2-1 contro il Parma e si ferma in semifinale. Due rigori controversi hanno deciso la partita, portando i padroni di casa in finale. La formazione emiliana ha schierato Astaldi in porta, con Mena, Conde, Drobnic e D’Intino in difesa. A centrocampo, Plicco, Tigani, Konatè e Gemello, con quest’ultimo sostituito da Diop nel secondo tempo. In attacco, Cardinali e Mikolajewski, entrambi sostituiti nel finale.