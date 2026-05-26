Il sogno dei baby bianconeri finisce a Firenze Due rigori dubbi regalano la finale al Parma
A Firenze, il Cesena perde 2-1 contro il Parma e si ferma in semifinale. Due rigori controversi hanno deciso la partita, portando i padroni di casa in finale. La formazione emiliana ha schierato Astaldi in porta, con Mena, Conde, Drobnic e D’Intino in difesa. A centrocampo, Plicco, Tigani, Konatè e Gemello, con quest’ultimo sostituito da Diop nel secondo tempo. In attacco, Cardinali e Mikolajewski, entrambi sostituiti nel finale.
PARMA 2 CESENA 1 PARMA (4-4-2): Astaldi; Mena, Conde, Drobnic, D’ Intino; Plicco (16’ st Castaldo), Tigani (45’ st Mengoni), Konatè, Gemello (1’ st Diop); Cardinali (45’ st Chimezie), Mikolajewski (30’ st Semedo). All.: Corrent. CESENA (4-3-1-2): Fontana; Domeniconi, Kebbeh (38’ st Abbondanza), Casadei, Ridolfi; Amadori ( 38’st Carbone), Zamagni (30’ st Galvagno), Mattioli; Tosku; Papa Wade (43’ st Tonti), Rossetti ( 30’ st Poletti). All.: Campedelli. Arbitro: Recchia di Brindisi. Reti: 29’ pt Mikolajewski su rig.,10’ st Zamagni, 28’ st Mikolajewski su rig. Note: espulsi Campedelli, Marchesi dalla panchina del Parma; ammoniti Casadei, Diop, Campedelli; angoli 3 pari; recupero 1’ e 5’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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