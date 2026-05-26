Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi, 26 maggio 2026, è di 0,126 euro per kilowattora. Durante la giornata, ha registrato variazioni orarie senza superare questa soglia. Non sono stati segnalati picchi o cali significativi rispetto all’ultima rilevazione. Il valore si mantiene stabile rispetto ai giorni precedenti, senza variazioni particolarmente evidenti. La cifra rappresenta il prezzo attuale del mercato dell’energia elettrica a livello nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 26 Maggio 2026, si attesta a 0,126 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, il prezzo più basso è stato raggiunto alle ore 13:00 con 0,045 €kWh, mentre il picco massimo si è verificato alle ore 21:00 con 0,204 €kWh. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 15:00), mentre le fasce serali, in particolare tra le 20:00 e le 22:00, hanno registrato i valori più elevati. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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