Un nuovo trend di trucco maschile prevede l'uso del blush per donare freschezza al viso. La pratica si sta diffondendo tra gli uomini, che applicano il prodotto per un aspetto più vivace. Il blush viene scelto in tonalità naturali e applicato con moderazione. La tendenza si manifesta anche in campagne pubblicitarie e tutorial online. Nessuna informazione specifica su marche o prodotti, né dettagli su modalità di applicazione o target di utenti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il blush è una buona idea anche per l’uomo, perché lavora su una zona del viso spesso ignorata, ma capace di cambiare subito la percezione generale. Le guance, quando hanno un accenno di colore, rendono il volto meno stanco, più vivo, più presente. Attenzione, però, perché il pregiudizio distorce la realtà: se usato bene, il blush non aggiunge una maschera, ma corregge la piattezza che può comparire dopo una notte insonne, troppe ore davanti allo schermo o un incarnato che tende al grigio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il blush per l'uomo non è ciò che credi, e può invece regalare un boost di freschezza al tuo viso

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