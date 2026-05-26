i migliori auricolari wireless per allenarsi ascoltando musica o podcast

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un negozio di elettronica. Secondo la polizia, ha minacciato il personale con un coltello e si è fatto consegnare alcuni dispositivi. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo, grazie alla segnalazione di un passante. L’arrestato è stato condotto in commissariato, mentre i prodotti sono stati recuperati e restituiti al negozio. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

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