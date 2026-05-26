Gli occhiali rettangolari sono una delle tendenze dell' estate 2026 Minimal anni 90 o super bold ispirazione 2k?

Da amica.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli occhiali rettangolari sono tra i principali accessori di moda per la primavera e l’estate 2026, come dimostrano le ultime sfilate. Disponibili in diverse varianti di colore, proporzioni e materiali, questa forma geometrica si presenta sia come occhiali da vista che da sole. La tendenza si ispira agli stili minimal degli anni 90 oppure a estetiche più audaci e ispirate al periodo 2k.

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Basta guardare le ultime sfilate per capire che gli occhiali rettangolari sono più di moda che mai. Da sole o da vista, questa primaveraestate 2026 la montatura geometrica è uno degli accessori più cool: nelle versioni più svariate per colore, proporzione e materiale. La domanda, come sempre, non è tanto “è di tendenza?” ma piuttosto quale versione scegliere per far in modo che ci doni e come portarla. Ecco le nostre idee.   Occhiali da sole rettangolari vintage: la versione in metallo. Un’alternativa alla montatura in acetato, sempre attualissima, è quella in metallo sottile. Lenti leggermente sfumate, pontesingolo, aste sottili: è la silhouette che ha fatto la storia degli anni Novanta e che oggi si ritrova puntuale nelle collezioni di stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

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