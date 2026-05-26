Nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, il confronto tra accusa e difesa entra in una fase particolarmente tecnica. Nelle ultime ore è stato completato e predisposto il deposito di una serie di consulenze che puntano a riconsiderare alcuni snodi probatori, con particolare attenzione a impronte, profili genetici e interpretazione di contenuti audio e multimediali. Il lavoro, avviato lo scorso ottobre, è arrivato a conclusione dopo l’analisi delle carte depositate dalla Procura. La strategia delineata ruota attorno a cinque consulenze e a una memoria specifica che mira a «contestare» i cosiddetti soliloqui di Andrea Sempio, senza però formulare — almeno per ora — una richiesta di interrogatorio davanti ai pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la notizia su Andrea Sempio è appena arrivata. Decisione presa

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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