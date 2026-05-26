Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit trasmesse su Canale 5, è apparso un nuovo personaggio chiamato Kerim Ncesu. Si tratta di un uomo che ha un legame con Yildiz, anche se i dettagli di questa relazione non sono ancora chiari. Kerim ha avuto incontri e conversazioni con altri personaggi, tra cui Mert, ma le sue vere intenzioni e il passato rimangono nascosti. La sua presenza ha aggiunto nuovi elementi alla trama, senza che siano stati ancora svelati tutti i motivi delle sue azioni.

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, è entrato in scena Kerim?ncesu. Si tratta di un nuovo personaggio, che ha subito a che fare con Yildiz. In realtà, il loro primo incontro non è di certo dei migliori. Infatti, Yildiz trova che Kerim sia una persona prepotente e antipatica. Non sa ancora che il nuovo arrivato nasconde anche un segreto: dietro il suo arrivo c’è un piano che lo vede coinvolto con Mert. Ma vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni turche. Forbidden Fruit anticipazioni: cosa nascondono Kerim e Mert. Abbiamo appena assistito alla grande svolta nella vita di Yildiz, la quale è diventata ricchissima e attualmente lavora nell’azienda gestita da Bülent Y?ld?r?m per la produzione della marmellata di mela per neonati. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit: chi è Kerim, cosa nasconde con Mert e la storia con Yildiz

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