Forbidden fruit 3 replica puntata 26 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, 26 maggio, va in onda in streaming un nuovo episodio di Forbidden Fruit 3. Nella puntata, il personaggio Halit va a prendere a scuola Erim e gli chiede spiegazioni su una ferita e su un denaro trovato nella tasca del suo cappotto. La scena si concentra sul dialogo tra i due personaggi, senza ulteriori dettagli sugli sviluppi successivi. La puntata è disponibile sui canali Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 26 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit va a prendere a scuola Erim e gli chiede spiegazioni riguardo una bua contenente del denaro che ha trovato nella tasca del suo cappotto. Scopre che il figlio ha venduto la sua chitarra con l’intento di aiutarlo economicamente. Lila riceve il suo primo stipendio e decide di offrire la cena a Halit, Erim e Zehra portandoli a mangiare il kebab; qui Halit scopre che Yigit lavora insieme a Lila. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 140 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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