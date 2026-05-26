Ennesimo furto in casa rubati orologi e una consolle | indagano i carabinieri

Un furto è stato segnalato in una abitazione tra via Manna, vicino alla stazione centrale, e via Commerciale. I ladri hanno forzato la porta e portato via orologi, cellulari e una console da gioco. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o testimoni.

Ennesimo furto in casa, stavolta in via Manna, tra la stazione centrale e via Commerciale, dove ignoti sono entrati forzando la porta e hanno rubato orologi, cellulari e una consolle da gioco. Il tutto per un valore di qualche centinaio di euro. È successo nella tarda serata di domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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