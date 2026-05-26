Elezioni comunali 2026 la diretta | affluenza spoglio e risultati in tempo reale

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in sette comuni della provincia di Lecco. Gli elettori sono stati chiamati a votare in due giornate, con l’affluenza registrata in tempo reale, mentre lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi. I risultati sono stati comunicati progressivamente, aggiornando costantemente la situazione nelle varie località coinvolte.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio sono chiamati alle urne gli elettori di sette comuni della provincia di Lecco: Lecco, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio. In tutto 65 sezioni e oltre 57.500 aventi diritto. I seggi sono aperti domenica dalle 7.00 alle 23. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni comunali in Francia: affluenza e suspense nelle grandi città

Temi più discussi: Elezioni 24-25 maggio 2026 - Informazioni e aggiornamenti; Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni Amministrative Comunali 24 e 25 maggio 2026; Amministrative 2026 - 93 i Comuni lombardi al voto.

Elezioni comunali 2026. Massimo Colangelo sindaco di Corfinio x.com

Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit

Elezioni comunali 2026, chi sono i nuovi sindaci?La mappa del voto: chi governa le città d'Italia dopo le comunali del 24-25 maggio 2026? Ecco sindaci eletti, risultati e biografie, città per città. money.it

Chi ha vinto alle elezioni comunali 2026: i risultati, i voti per partito e chi va al ballottaggioLe elezioni comunali 2026 sono terminate: i risultati definitivi nelle principali città italiane mostrano più di una vittoria del centrodestra, soprattutto ... fanpage.it