Elezioni Agrigento 2026 i voti di tutte le liste e dei candidati al Consiglio comunale

Da agrigentonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni comunali di Agrigento 2026 sono stati resi noti i risultati delle preferenze per i quattro candidati a sindaco e le liste associate. I quattro candidati hanno ottenuto rispettivamente i seguenti voti: uno ha raggiunto 655 preferenze, un altro 280. Sono stati inoltre comunicati i numeri di preferenze raccolti dai candidati al Consiglio comunale e le percentuali di voto di ciascuna lista. I dati sono stati ufficializzati dall'ufficio elettorale locale.

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Ecco le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale per i quattro candidati a sindaco. Elezioni Agrigento 2026, i risultati per i 4 candidati a sindaco: voti e percentualiCandidato sindaco Dino AlongeForza AzzurriMarcello Fattori 655, William Giuseppe Maria Giacalone 280, Chiara. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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