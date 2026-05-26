De Luca e l’ingegneria del consenso che batte il Nazareno

Un'auto d’epoca si è fermata sul lungomare Trieste, vicino a Palazzo di Città, con a bordo due persone. La scena ricorda un film, ma si tratta di una semplice sosta. Non ci sono protagonisti famosi né eventi straordinari, solo un momento di pausa di due individui. Nessuna informazione su motivazioni o dettagli aggiuntivi, né collegamenti con eventi politici o istituzionali. La scena si limita a una vettura d’epoca ferma in strada, senza altri elementi di interesse pubblico.

«Marty, dobbiamo tornare indietro!». Solo che sul sedile di questa DeLorean scassata che viaggia sul lungomare Trieste, all’altezza di Palazzo di Città, non c’è lo scienziato pazzo Doc Brown con i capelli elettrici. C’è Vincenzo De Luca, 77 anni, eterno Monarca di Ruvo del Monte, con le portiere ad ali di gabbiano spalancate e lo scarico che fuma risentimento contro le geometrie del Nazareno. Salerno non ha assistito a una normale, grigia tornata di elezioni amministrative, ma a un esperimento di fisica politica applicata, una scarica di corrente da 1,21 giga watt che piega le leggi dello spazio-tempo e incenerisce i sogni di normalizzazione del centrosinistra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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