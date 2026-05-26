Colpi di Scena in ‘Melek – Il Coraggio di una Madre’ | Intrighi e Tradimenti nella Nuova Puntata

Tra lutto e scelte che bruciano, a Gaziantep la vita corre più veloce dei rimpianti: nella nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.40 su Real Time, gli equilibri familiari saltano e gli affetti si mettono alla prova tra intrighi e tradimenti inattesi. La storia riparte senza respiro. La morte di Hafiz ha lasciato strappi che non fanno in tempo a rimarginarsi. Le case sono piene di sguardi bassi e porte socchiuse. Eppure, in Gaziantep – città viva, concreta, famosa per il baklava e riconosciuta dall’UNESCO per la sua cucina – il mondo va avanti anche quando il cuore vorrebbe fermarsi. Parliamo di persone, non di pedine. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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Melek Il Coraggio Di Una Madre: E' Tratta Da Una Storia Vera

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