Tra le ipotesi per la candidatura alle prossime Comunali, spunta il nome di Pellegatti, ma finora questa candidatura interessa solo Fratelli d’Italia. La partita rimane aperta, con il centrodestra che attende di definire se proporre un candidato civico o un rappresentante dei partiti. La scelta sarà determinante per sfidare il sindaco uscente, già in carica da due mandati. La decisione definitiva non è ancora stata presa, e le discussioni continuano tra le forze politiche coinvolte.

Continuano a muoversi le pedine sulla scacchiera del centrodestra in vista delle Comunali. In attesa di vedere chi sarà il candidato sindaco da schierare contro il bis di Matteo Lepore, se un profilo civico o piuttosto un uomo (o donna) di partito. Nel totonomi si è fatto largo quello di Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni Persiceto ("La destra ha interesse su di me", ha detto): un identikit che piace soprattutto a Fratelli d’Italia, che ha già detto di preferire un civico piuttosto che un politico – e Pellegatti, sostenuto dal centrodestra nel proprio Comune, avrebbe anche esperienza amministrativa da spendere. Un identikit che sembra convincere meno, però, Forza Italia e Lega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra, spunta Pellegatti. Ma l’ipotesi scalda solo FdI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Centrodestra in cerca di un candidato sindaco, spunta l’ipotesi primarieIl centrodestra di Piacenza sta valutando la possibilità di organizzare delle primarie per scegliere il candidato sindaco alle prossime...

Riflessioni nel centrodestra. Appoggio ai civici in bilico e spunta l’ipotesi TosoniNel centrodestra si susseguono incontri tra i vari partiti, sia in forma congiunta sia singolarmente, per discutere delle alleanze e delle...

Argomenti più discussi: Centrodestra, spunta Pellegatti. Ma l’ipotesi scalda solo FdI; Pd, campagna d’ascolto. A destra spunta Pellegatti. Le grandi manovre per le Comunali 2027.

Centrodestra, spunta Pellegatti. Ma l’ipotesi scalda solo FdIIl sindaco di San Giovanni nel totonomi per il candidato sindaco: Lega e Forza Italia non fremono È necessario incontrarci attorno a un tavolo e discutere dei profili in ballo, serve un politico. ilrestodelcarlino.it

Pd, campagna d’ascolto. A destra spunta Pellegatti. Le grandi manovre per le Comunali 2027Il ministro Piantedosi: Il mio amico Lepore chiede perché chi ha ucciso il capotreno non fosse stato espulso, però i Cpr non li vuole ... bologna.repubblica.it