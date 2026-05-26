Camper si rinnova in un cooking game tra osterie
Come ogni estate si rinnova l’appuntamento del mezzogiorno di Rai 1 con Camper, il programma condotto da Peppone Calabrese, che torna da lunedì 1° giugno fino al 4 settembre con una grande novità, a partire dal titolo al quale si aggiunge Osteria Italia. In Camper Osterie Italia, ogni settimana, si sfideranno in studio due osterie provenienti da diverse parti del Paese, che racconteranno agli spettatori, attraverso un meccanismo di gioco, l’enorme ricchezza e varietà che caratterizzano la cucina italiana e che le hanno consentito di ottenere, nel 2025, il riconoscimento di Patrimonio culturale immateriale dell’ UNESCO. La cucina italiana è storia, tradizioni, cultura, convivialità, famiglia, identità, e racconta, nelle sue infinite sfaccettature, quanto attraverso un piatto possa emergere lo spirito di un territorio e di intere comunità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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