Brennero bloccato arriva un sabato di passione per i viaggiatori

Il traffico sul Brennero è bloccato, creando disagi ai viaggiatori in partenza per il fine settimana. Chi pianifica di andare in montagna o oltreconfine dovrebbe considerare questa data, sabato 30 maggio, come da evitare. La situazione ha causato lunghe code e ritardi, rendendo difficile il passaggio ai mezzi in transito. I viaggiatori sono invitati a verificare le condizioni prima di mettersi in viaggio e a programmare alternative.

Per chi sta programmando un weekend fuori porta verso le montagne o oltreconfine, è meglio segnare in rosso la data di sabato 30 maggio. Una manifestazione di protesta prevista in territorio austriaco trasformerà il valico del Brennero in un imbuto invalicabile. Il blocco totale riguarderà sia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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