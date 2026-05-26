Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

La replica dell’ultima puntata di Beautiful è disponibile in streaming. La soap americana, trasmessa oggi su Canale 5, continua a essere seguita da un vasto pubblico da oltre 25 anni. La puntata, andata in onda nel primo pomeriggio, può essere rivista attraverso le piattaforme di streaming ufficiali. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali variazioni di orario o modalità di visione alternative.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 26 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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