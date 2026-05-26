Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Dal 30 maggio al 2 giugno 2026 si svolgono attività e visite didattiche a Roma dedicate a bambini e famiglie. Le iniziative, suddivise per fasce di età tra 2-5 anni e 5-11 anni, includono percorsi su arte, storia e archeologia. Le visite si tengono presso vari siti, tra cui il Colosseo. Per informazioni e prenotazioni, si può consultare il sito ufficiale dell’organizzazione.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) da Sabato 30 Maggio a Martedì 2 Giugno 2026 + Colosseo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.itEVENTI DA. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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