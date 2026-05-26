antonio gramentieri in tour in canada

Antonio Gramentieri si trova attualmente in Canada, dove rimarrà per due settimane. Il musicista ha confermato di essere in visita nel paese e di svolgere attività legate alla sua carriera artistica. Non sono stati forniti dettagli sui luoghi o gli eventi specifici in programma durante il soggiorno.

"Ora mi trovo in Canada e resterò qui per due settimane – spiega Antonio Gramentieri, uno dei nostri musicisti più eclettici e conosciuti all’estero –. Sto proponendo il mio progetto ‘Le Rital’, un tour che mi porta in una serie di città, da Lac Mégantic a Montreal, Ottawa e oltre, sia da solo che in dialogo con il cantautore Giacomo Lariccia, in un concerto che mette a confronto due visioni della canzone italiana fuori dall’Italia". Gramentieri, conosciuto anche con il nome d’arte Don Antonio, è modiglianese e virtuoso chitarrista, scrittore, produttore e autore di musiche per il cinema, tv e pubblicità, per 21 anni promotore e gestore del festival regionale ‘Strade Blu’ insieme al concittadino chitarrista Andrea Bernabei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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