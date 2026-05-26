Anticipazioni Un Posto al Sole 25-29 maggio | Alberto pronto a tutto per Anna tensione tra Raffaele e Ornella Manuela in crisi dopo la notizia di Maurizio

Da webmagazine24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alberto è disposto a tutto per Anna, mentre Raffaele e Ornella sono in tensione. Manuela affronta una crisi dopo aver appreso della notizia su Maurizio. Le puntate di questa settimana mostrano decisioni forti e momenti di leggerezza, con le vicende dei personaggi che si intrecciano tra sentimenti e scelte drastiche.

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Nelle nuove puntate di “Un posto al sole”, in onda dal 25 al 29 maggio, le vicende si intrecciano tra crisi sentimentali, decisioni drastiche e momenti più leggeri che alleggeriscono il clima della soap. Sul fronte dei sentimenti, Rossella entra in una fase di profonda incertezza: il rapporto con Gianluca si incrina progressivamente, mentre dubbi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo: Susanna e Niko rischiano di perdere Jimmy. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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