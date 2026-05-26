' Andate a cag*** voi che potete' la rabbia degli studenti sotto la Regione FOTO

'Andate a cag*** voi che potete', 'Questa è la mia doccia', con immagini che mostrano un bidet intasato e docce piene di muffa e incrostazioni. E ancora: 'Dovremmo studiare umanamente. Meno muffa, più acqua', 'Senza acqua, fondi, futuro.Sono gli striscioni esposti sotto ieri mattina sotto il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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