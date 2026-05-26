Anafilassi | perché in Italia l’accesso all’adrenalina è ancora così difficile

In Italia, l’accesso all’adrenalina per chi soffre di allergie alimentari gravi resta complicato. L’adrenalina è l’unico farmaco efficace contro l’anafilassi, una reazione allergica potenzialmente letale. Tuttavia, molte persone trovano difficile ottenerla facilmente, anche in emergenza. La distribuzione e la disponibilità di autoiniettori sono limitate e non sempre immediatamente accessibili. La mancanza di un’ampia diffusione rende più difficile intervenire tempestivamente in caso di reazione allergica grave.

Per chi ha un’allergia alimentare grave, l’ adrenalina (l’unico farmaco in grado di bloccare un’anafilassi, la reazione allergica sistemica potenzialmente fatale) è l’ unica fonte di salvezza possibile. Dopo aver mangiato un alimento pericoloso, infatti, nel giro di pochi minuti il suo corpo reagisce in modo violento provocando orticaria, difficoltà a respirare, calo della pressione arteriosa. È un’anafilassi, una delle emergenze allergiche più gravi che esistano. L’unico farmaco in grado di bloccarla è l’adrenalina, da somministrare per via intramuscolare il prima possibile. Ogni minuto che passa può essere decisivo. Eppure in Italia il numero di autoiniettori di adrenalina rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale varia da Regione a Regione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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