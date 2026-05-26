A Blera la riconferma di Mazzarella | Puntiamo tutto su turismo e cultura
A Blera, i cittadini hanno scelto di confermare l’amministrazione uscente, mantenendo alla guida del paese Mazzarella. La strategia del nuovo mandato si concentrerà su sviluppo di turismo e cultura. La decisione è stata presa con il voto dei residenti, che hanno deciso di non cambiare la direzione intrapresa. Nessun cambiamento è stato apportato alla squadra di governo locale, che continuerà a lavorare secondo gli obiettivi già stabiliti.
?I cittadini di Blera hanno deciso di non cambiare strada, confermando l'amministrazione uscente alla guida del paese. I dati ufficiali arrivati dai seggi elettorali al termine dello spoglio ratificano la vittoria di Nicola Mazzarella. Il primo cittadino ottiene così la riconferma per i prossimi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie e thread social correlati
Turismo, Labate (Confcommercio): "Reggio Calabria città moderna, puntiamo su servizi"Il rappresentante di Confcommercio ha dichiarato che Reggio Calabria si definisce una città moderna e che punta sull’offerta di servizi per attrarre...
Temi più discussi: A Blera la riconferma di Mazzarella: Puntiamo tutto su turismo e cultura; Blera sceglie ancora Nicola Mazzarella; Elezioni comunali nella Tuscia: conferme a Blera e Bomarzo, Civita Castellana verso il ballottaggio; Nicola Mazzarella riconfermato Sindaco di Blera con l’82,80% dei voti.
A Blera non è un semplice bis, è un monologo assoluto. Alle ore 17.55 lo spoglio emette un verdetto che non lascia spazio alle repliche: Nicola Mazzarella si riconferma sindaco portando a casa una valanga di voti che supera l'81%. Una vittoria schiacci facebook
Congratulazioni a Mazzarella e Perniconi per la loro riconferma, una vittoria netta ed inequivocabileCongratulazioni a Mazzarella e Perniconi per la loro riconferma, una vittoria netta ed inequivocabile. Elezioni comunali Enrico Panunzi, vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, sui risulta ... tusciaweb.eu
Blera conferma Nicola Mazzarella: il sindaco rieletto con oltre l’80% dei votiBLERA - Blera sceglie ancora la continuità. Anche se manca ancora l’ufficialità definitiva, Nicola Mazzarella si avvia verso la riconferma alla guida del Co ... etrurianews.it