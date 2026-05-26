A Blera la riconferma di Mazzarella | Puntiamo tutto su turismo e cultura

Da viterbotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Blera, i cittadini hanno scelto di confermare l’amministrazione uscente, mantenendo alla guida del paese Mazzarella. La strategia del nuovo mandato si concentrerà su sviluppo di turismo e cultura. La decisione è stata presa con il voto dei residenti, che hanno deciso di non cambiare la direzione intrapresa. Nessun cambiamento è stato apportato alla squadra di governo locale, che continuerà a lavorare secondo gli obiettivi già stabiliti.

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?I cittadini di Blera hanno deciso di non cambiare strada, confermando l'amministrazione uscente alla guida del paese. I dati ufficiali arrivati dai seggi elettorali al termine dello spoglio ratificano la vittoria di Nicola Mazzarella. Il primo cittadino ottiene così la riconferma per i prossimi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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