A Blera la riconferma di Mazzarella | Puntiamo tutto su turismo e cultura

Notizia in breve

A Blera, i cittadini hanno scelto di confermare l’amministrazione uscente, mantenendo alla guida del paese Mazzarella. La strategia del nuovo mandato si concentrerà su sviluppo di turismo e cultura. La decisione è stata presa con il voto dei residenti, che hanno deciso di non cambiare la direzione intrapresa. Nessun cambiamento è stato apportato alla squadra di governo locale, che continuerà a lavorare secondo gli obiettivi già stabiliti.