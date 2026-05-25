Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Sabato 30 maggio alle 17.30 si svolge una visita guidata esclusiva a Palazzo Fizzarotti, uno degli edifici più affascinanti di Bari. L’evento permette di esplorare ambienti sontuosi e scoprire dettagli preziosi che caratterizzano l’architettura e l’arredamento di fine Ottocento.

Sabato 30 maggio ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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