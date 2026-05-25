Sono state aperte nove cabin ecosostenibili progettate per unire comfort e rispetto ambientale. Situate in aree naturali, queste strutture offrono un’opportunità di soggiorno immerso in paesaggi tranquilli, ideali per chi cerca di riconnettersi con la natura. Le cabin sono state realizzate con materiali sostenibili e sono dotate di servizi essenziali per un’esperienza di relax senza impattare sull’ambiente. La proposta si rivolge a chi desidera vivere un’esperienza di vacanza in armonia con il pianeta.

Abbiamo selezionato le cabin più affascinanti al mondo in cui abbiamo avuto la fortuna di soggiornare durante i nostri viaggi, tutti capolavori di architettura ecosostenibile e capaci di sfidare le convenzioni di «lusso» a cui siamo abituati: dalla casa sull’albero a Portorico, al cottage solitario su un’isoletta svedese, una casetta di legno in cima a un canyon armeno, su una collina balinese o cilena o sulla sponda di un fiume norvegese, una villa adagiata sul paesaggio lunare di Lanzarote o una glass house nel Monferrato, fino all’igloo di vetro in mezzo a un lago ghiacciato dove poter ammirare l’aurora boreale a impatto zero. Sono luoghi in cui ogni dettaglio, dai materiali impiegati all’energia pulita utilizzata, racconta una filosofia rispettosa dell’ambiente, senza compromettere l’eleganza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vacanze nella natura: 9 cabin ecosostenibili dove il comfort incontra il pianeta

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Inside Quebecs Luxury Log Cabins: Sustainable, Stunning, and Deeply Canadian

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