Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Trono Over - La proposta di Marco per Cinzia

Temi più discussi: Uomini e Donne Anticipazioni: ecco quando va in onda la Scelta di Ciro Solimeno; Uomini e Donne: ecco cos'è successo nell'ultima registrazione in studio prima della pausa estiva; Uomini e donne, è tempo della Scelta di Ciro: ecco quando va in onda su Canale 5; Quanto potremmo vivere (realisticamente)? Lo studioso: Il limite è 90 anni per le donne, 84 per gli uomini. Ecco le strategie per...

Curiosi di scoprire cosa accadrà nella nuova puntata di #UominieDonne? Ecco QUI solo per voi una piccola anteprima di quello che vedremo! Appuntamento oggi alle 14.45 su Canale 5 x.com

Ecco la copertina del mio romanzo su un uomo gay nero che pensa di essere bianco e che esce solo con uomini bianchi. Fino a quando non si rende conto che forse manca qualcosa... reddit

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto nuova tronista a settembreNuove indiscrezioni sulla presenza di Raffaella Scuotto come tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. msn.com

Uomini e Donne, Anticipazioni nuova edizione: Maria De Filippi cambia tutto, si torna ai troni separati!Grande novità nella nuova edizione di Uomini e Donne, ecco le Anticipazioni. msn.com