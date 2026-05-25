Un’ex dama di Uomini e Donne ha commentato la relazione tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti, affermando di avere dubbi sui sentimenti di lui. Nell’intervista a Comingsoon.it, ha detto di ritenere che Alessio possa stare prendendo in giro Debora, senza fornire ulteriori dettagli o prove a supporto. La discussione riguarda le reali intenzioni di Pili Stella nei confronti di Bragetti e il suo comportamento all’interno del programma.

In un’intervista rilasciata a Comingsoon.it, una discussa ex dama di Uomini e Donne ha espresso le sue riserve riguardo ai sentimenti di Alessio Pili Stella nei confronti di Debora Bragetti. La discussione si è accesa in seguito a una serie di polemiche legate al comportamento del cavaliere in studio prima della romantica uscita dal trono over. Uomini e Donne, Marco e Cinzia stanno insieme? Gesti social sorprendenti Le critiche di Francesca su Alessio. Francesca ha affermato di non credere che Alessio si sia realmente innamorato di Debora, suggerendo che il suo comportamento sia stato più strategico che emotivo. Secondo lei, Alessio ha spesso cercato di rimanere al centro dell’attenzione, frequentando più dame contemporaneamente per generare interesse. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Alessio Pili Stella sta prendendo in giro Debora? Parla un’ex dama

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CAOS A UOMINI E DONNE: ALESSIO PILI STELLA ATTACCA TUTTI IN STUDIO, SCOPPIA LA LITE

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