Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 25 maggio 2026, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi. Non si finisce mai di scoprire Parigi e non bastano di certo i tre giorni che in genere, i turisti trascorrono in città. “Ulisse, il piacere della scoperta” nella puntata dal titolo “Parigi nascosta”, porterà il pubblico tra le meraviglie meno conosciute della capitale francese. Basta infatti allontanarsi di qualche chilometro dai luoghi più noti, per trovarsi davanti a meraviglie come il castello di Vaux le Vicomte al centro di un appassionante intrigo o a quello di Chantilly, che contiene la pinacoteca più grande di Francia dopo il Louvre, ed è luogo di nascita della famosa crema. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1

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ULISSE IL PIACERE DELLA SCOPERTA - ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'11 MAGGIO 2026

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