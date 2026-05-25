Traslocare a Milano | tra permessi e burocrazia il fai da te è decisamente la scelta migliore
Traslocare a Milano in modo autonomo può risultare più complicato rispetto ad altre città, a causa di permessi e burocrazia. Organizzare il trasferimento senza affidarsi a professionisti richiede tempo e attenzione alle procedure amministrative. La complessità della città e le normative locali rendono il fai da te una scelta spesso preferibile per chi vuole evitare difficoltà legate alle autorizzazioni. Nonostante le sfide, molti preferiscono gestire personalmente il trasloco.
Organizzare un trasloco in autonomia è sempre un’operazione piuttosto complessa, ma per chi deve trasferirsi a Milano può esserlo ancora di più. La circolazione all’interno dell’area urbana della città è soggetta a tutta una serie di regole, che negli ultimi anni sono diventate sempre più stringenti. Le zone a traffico limitato coprono oltre il 70% del territorio, e per accedere attraverso i varchi è necessario richiedere degli appositi permessi o registrare il proprio veicolo sul portale del Comune. Per i residenti sono previste alcune deroghe, ma gli unici mezzi di trasporto ai quali è consentito di circolare liberamente sono quelli a basse emissioni, elettrici o ibridi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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