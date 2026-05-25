Trafficante di droga si rifugia con la famiglia nel padovano | preso

Da padovaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 54 anni, ricercato internazionale, è stato arrestato dalla polizia in provincia di Padova. Il cittadino serbo, ricercato per traffico di droga, era sfuggito alle forze dell’ordine e si era rifugiato con la famiglia nella zona. Era destinatario di un mandato di arresto provvisorio emesso dalla giustizia francese, finalizzato all’estradizione. L’arresto è stato possibile grazie alle indagini condotte dalla Questura locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancora un successo investigativo messo a segno dalla Questura di Padova. E' stato rintracciato e arrestano un ricercato internazionale, 54enne cittadino serbo, destinatario di un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali, emesso dall’autorità giudiziaria francese. E' risultato essere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Vede i carabinieri e si nasconde dietro un cespuglio: preso. Con sé ha 15 involucri di drogaNelle prime ore di venerdì 3, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato un uomo di 27 anni senza fissa dimora, trovandolo nascosto dietro un cespuglio...

Temi più discussi: Trafficante di droga si rifugia con la famiglia nel padovano: preso; La fuga del latitante bolognese finisce in piazza dei Signori; La droga dei trafficanti albanesi a Palermo. L’accordo con i boss di Santa Maria di Gesù; Nasconde mezzo chilo di marijuana a casa della fidanzata a Licola: scatta il blitz dei carabinieri.

trafficante di trafficante di droga siArrestato trafficante di cocaina: Riforniva i clan senegalesiFermato dopo un controllo stradale a Bolzaneto, in casa c’era droga per mezzo milione di euro Genova – Il controllo stradale casuale nei pressi del casello di Bolzaneto, il conducente dell’auto che, a ... ilsecoloxix.it

trafficante di trafficante di droga siAcireale: arrestati in flagranza due trafficanti di drogaI Carabinieri di Acireale arrestano due persone per spaccio di cocaina. Sequestrate 9 dosi di stupefacente e 215 euro in contante. Arresto convalidato dall'Autorità Giudiziaria. lamilano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web