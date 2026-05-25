Trafficante di droga si rifugia con la famiglia nel padovano | preso

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni, ricercato internazionale, è stato arrestato dalla polizia in provincia di Padova. Il cittadino serbo, ricercato per traffico di droga, era sfuggito alle forze dell’ordine e si era rifugiato con la famiglia nella zona. Era destinatario di un mandato di arresto provvisorio emesso dalla giustizia francese, finalizzato all’estradizione. L’arresto è stato possibile grazie alle indagini condotte dalla Questura locale.