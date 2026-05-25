Trafficante di droga si rifugia con la famiglia nel padovano | preso
Un uomo di 54 anni, ricercato internazionale, è stato arrestato dalla polizia in provincia di Padova. Il cittadino serbo, ricercato per traffico di droga, era sfuggito alle forze dell’ordine e si era rifugiato con la famiglia nella zona. Era destinatario di un mandato di arresto provvisorio emesso dalla giustizia francese, finalizzato all’estradizione. L’arresto è stato possibile grazie alle indagini condotte dalla Questura locale.
Ancora un successo investigativo messo a segno dalla Questura di Padova. E' stato rintracciato e arrestano un ricercato internazionale, 54enne cittadino serbo, destinatario di un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali, emesso dall’autorità giudiziaria francese. E' risultato essere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Vede i carabinieri e si nasconde dietro un cespuglio: preso. Con sé ha 15 involucri di drogaNelle prime ore di venerdì 3, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato un uomo di 27 anni senza fissa dimora, trovandolo nascosto dietro un cespuglio...
Temi più discussi: Trafficante di droga si rifugia con la famiglia nel padovano: preso; La fuga del latitante bolognese finisce in piazza dei Signori; La droga dei trafficanti albanesi a Palermo. L’accordo con i boss di Santa Maria di Gesù; Nasconde mezzo chilo di marijuana a casa della fidanzata a Licola: scatta il blitz dei carabinieri.
I Poliziotti di Augusta inseguono e bloccano un trafficante di droga Duro colpo al traffico ed allo spaccio di droga inferto dalla Polizia di Stato di Augusta. Agenti del Commissariato Megarese, nel pomeriggio di ieri, hanno intercettato, nella periferia di Augusta, facebook
7 maggio 2026, Stati Uniti TRUMP PRENDE IL CONTROLLO DI UN PARCO DELLA DROGA A LOS ANGELES! Agenti federali hanno sequestrato totalmente il MacArthur Park di LA per una massiccia incursione contro i trafficanti di #fentanyl e #metanfetamin x.com
Widows Bay EP 5 reddit
Arrestato trafficante di cocaina: Riforniva i clan senegalesiFermato dopo un controllo stradale a Bolzaneto, in casa c’era droga per mezzo milione di euro Genova – Il controllo stradale casuale nei pressi del casello di Bolzaneto, il conducente dell’auto che, a ... ilsecoloxix.it
Acireale: arrestati in flagranza due trafficanti di drogaI Carabinieri di Acireale arrestano due persone per spaccio di cocaina. Sequestrate 9 dosi di stupefacente e 215 euro in contante. Arresto convalidato dall'Autorità Giudiziaria. lamilano.it