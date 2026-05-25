Supplenze 2026 | ultime settimane di scuola ecco gli interpelli aperti e la scadenza per la domanda

Le supplenze per il 202526 saranno assegnate attraverso interpelli, secondo quanto previsto dall'OM n. 882024. La procedura sarà avviata quando le graduatorie saranno esaurite, cioè quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare incarichi. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione agli interpelli sarà comunicata con apposito avviso, in prossimità della fine dell’anno scolastico.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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