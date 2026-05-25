Durante la cerimonia di diploma della International Academy Amman, la regina Rania ha indossato un abito elegante con dettagli raffinati. Ha scelto un colore sobrio e accessori discreti, attirando l’attenzione con il suo stile naturale. La regina ha salutato gli studenti e i presenti con un sorriso, mantenendo un atteggiamento composto e cordiale. La sua presenza ha lasciato un’impressione di raffinatezza e semplicità.

I n occasione della cerimonia di diploma della International Academy Amman, la regina Rania di Giordania ha dimostrato ancora una volta perché sia considerata una delle icone di stile più influenti e ammirate del panorama globale. Davanti alla platea di studenti, docenti e famiglie dell’istituto da lei stessa fondato nel 2004, la sovrana ha sfilato con un outfit da giorno magistrale. Un look capace di coniugare il rigore richiesto dal suo ruolo istituzionale a una freschezza contemporanea e dal gusto primaverile. Rania di Giordania best look. guarda le foto L’abito chemisier azzurro di Rania di Giordania. Il fulcro visivo dell’intero look è stato un raffinato abito camicia declinato in una delicatissima sfumatura di azzurro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stile da vendere, come sempre

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Renaul R5 E-Tech stile da vendere

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